В Париже жандармы применили слезоточивый газ на митинге против санитарных пропусков
На протестные акции по всей Франции сегодня вышла по меньшей мере 121 тысяча человек. Радикально настроенные граждане бросали в стражей порядка петарды и камни.
Фото © Getty Images / Anadolu Agency
Quelques tensions en marge d'une manifestation anti-pass à Paris pic.twitter.com/Mue6m8NFNv— BFMTV (@BFMTV) September 11, 2021
В Париже на улице Риволи вспыхнули крупные беспорядки в ходе акции протеста. Сотрудники полиции пустили в ход слезоточивый газ. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV. Это уже девятая суббота мобилизации против введения в стране санитарных пропусков, которые подразумевают необходимость вакцинации от ковида, получение отрицательного ПЦР-теста. Их выдают и тем, кто переболел инфекцией.
Участники протеста двигались по направлению к площади Пале-Рояль. Там колонну встретила полиция, которая блокировала её дальнейшее движение. В результате протестующим пришлось развернуться и направиться в обратную сторону.
По ходу следования французы бросали камни, петарды, бутылки и другие предметы в полицейских. Они также крушили городское имущество и устанавливали заграждения. Сотрудники правоохранительных органов не единожды пускали в ход слезоточивый газ. Таким образом они старались оттеснить участников акции к площади Пале-Рояль. В результате столкновений есть пострадавшие.
Согласно данным МВД, в эту субботу на акции протеста против санитарных пропусков во Франции вышла 121 тысяча человек, из них в Париже — 19 тысяч. Сотрудники правоохранительных органов задержали 76 человек, из них 70 — в столице республики. Травмы в ходе протестов получили трое полицейских.
В конце августа сообщалось, что около 160 тысяч человек вышли на акции против санпропусков во Франции. В ходе демонстраций по стране были стычки с полицией и задержания, однако в столице митинги прошли мирно.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о санитарном кризисе в стране и призвал граждан привиться от ковида. Позже он объявил о новых требованиях, в соответствии с которыми французам потребуется санитарный пропуск с указанием информации о полной вакцинации для доступа в рестораны, бары, ТЦ, самолёты и поезда дальнего следования. После этого в стране начались протесты. В митингах 7 августа участвовало 230 тысяч человек, а 14 августа — уже 215 тысяч. 21 августа на них вышло чуть больше 175 тысяч французов в разных городах.
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