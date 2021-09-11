В Париже жандармы применили слезоточивый газ на митинге против санитарных пропусков

Quelques tensions en marge d'une manifestation anti-pass à Paris pic.twitter.com/Mue6m8NFNv — BFMTV (@BFMTV) September 11, 2021

В Париже на улице Риволи вспыхнули крупные беспорядки в ходе акции протеста. Сотрудники полиции пустили в ход слезоточивый газ. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV. Это уже девятая суббота мобилизации против введения в стране санитарных пропусков, которые подразумевают необходимость вакцинации от ковида, получение отрицательного ПЦР-теста. Их выдают и тем, кто переболел инфекцией.

Участники протеста двигались по направлению к площади Пале-Рояль. Там колонну встретила полиция, которая блокировала её дальнейшее движение. В результате протестующим пришлось развернуться и направиться в обратную сторону.

По ходу следования французы бросали камни, петарды, бутылки и другие предметы в полицейских. Они также крушили городское имущество и устанавливали заграждения. Сотрудники правоохранительных органов не единожды пускали в ход слезоточивый газ. Таким образом они старались оттеснить участников акции к площади Пале-Рояль. В результате столкновений есть пострадавшие.

Согласно данным МВД, в эту субботу на акции протеста против санитарных пропусков во Франции вышла 121 тысяча человек, из них в Париже — 19 тысяч. Сотрудники правоохранительных органов задержали 76 человек, из них 70 — в столице республики. Травмы в ходе протестов получили трое полицейских.

В конце августа сообщалось, что около 160 тысяч человек вышли на акции против санпропусков во Франции. В ходе демонстраций по стране были стычки с полицией и задержания, однако в столице митинги прошли мирно.