Путин: Сделавшие прививку от ковида люди себя защитили

Прошедшие вакцинацию от коронавируса россияне защитили собственное здоровье. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Люди себя защитили", — сказал глава государства в ответ на слова губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о более чем 70% привитых сотрудников медицинской и социальной сферы, а также свыше 80% педагогов в регионе.

В целом же в Псковской области полный курс вакцинации завершило около 180 тысяч человек, заметил губернатор, что составляет 44% от плана по достижению коллективного иммунитета.