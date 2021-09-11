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Путин: Сделавшие прививку от ковида люди себя защитили

На сегодняшний день оба компонента вакцины поставили около 40 миллионов жителей РФ.

11 сентября, 18:54
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Прошедшие вакцинацию от коронавируса россияне защитили собственное здоровье. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Люди себя защитили", — сказал глава государства в ответ на слова губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о более чем 70% привитых сотрудников медицинской и социальной сферы, а также свыше 80% педагогов в регионе.

В целом же в Псковской области полный курс вакцинации завершило около 180 тысяч человек, заметил губернатор, что составляет 44% от плана по достижению коллективного иммунитета.

Голикова раскрыла число привитых от коронавируса россиян

Голикова раскрыла число привитых от коронавируса россиян

А ранее Владимир Путин назвал Москву примером эффективной борьбы с коронавирусом. Глава государства отметил, что слаженная работа городских служб во время эпидемии является большой заслугой Сергея Собянина и всей его управленческой команды.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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