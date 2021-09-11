Документальный фильм Лайфа "Ядовитый океан" стал лауреатом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"

Лауреатом премии "ТЭФИ-Мультимедиа" стал документальный фильм Лайфа "Ядовитый океан", в котором журналист, ведущая ток-шоу "Дайте сказать!" Александра Ли разбиралась в причинах массового отравления морских животных на Камчатке осенью 2020-го. Он победил в номинации "Репортёр" / "Специальный корреспондент" в категории "Digital СМИ".

Объявление победителей премии "ТЭФИ-Мультимедиа" и торжественная церемония награждения состоялись 11 сентября в Зимнем театре в Сочи.

А в феврале журналист издания Super.ru (входит в медиахолдинг News Media) Алёна Жигалова с проектом "Алёна, блин!" победила в номинации "Прорыв года" на III Национальной премии в области веб-индустрии. Интервьюер получила заветную статуэтку от ведущего премии Ивана Урганта.