Израиль перехватил запущенную из сектора Газа ракету
Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге страны, в городе Сдерот, и районах, граничащих с палестинским анклавом.
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Палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа в сторону израильской территории. Система противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол" перехватила её. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.
"Террористы только что выпустили ракету из Газы в сторону Израиля. Система ПВО "Железный купол" перехватила её", — сообщает израильская армия.
Там добавили, что ранее сирены воздушной тревоги прозвучали на юге страны, в городе Сдерот и районах, граничащих с палестинским анклавом. До этого радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по территории еврейского государства в пятницу, она также была перехвачена ПВО. Как сообщает The Haaretz, запуск ракеты произошёл после того, как полиция Израиля задержала двух из шести палестинских заключённых, в начале этой недели сбежавших из тюрьмы Гильбоа. Как пишет издание, в знак солидарности с беглецами палестинские радикалы из сектора Газа угрожали новыми действиями против Израиля.
Напомним, в начале мая произошла эскалация конфликта между Израилем и Палестиной. На протяжении 11 дней они обменивались ракетными ударами. Жертвами стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тысяч получили ранения. Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками вступил в силу 21 мая.
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