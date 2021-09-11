Израиль перехватил запущенную из сектора Газа ракету

Там добавили, что ранее сирены воздушной тревоги прозвучали на юге страны, в городе Сдерот и районах, граничащих с палестинским анклавом. До этого радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по территории еврейского государства в пятницу, она также была перехвачена ПВО. Как сообщает The Haaretz, запуск ракеты произошёл после того, как полиция Израиля задержала двух из шести палестинских заключённых, в начале этой недели сбежавших из тюрьмы Гильбоа. Как пишет издание, в знак солидарности с беглецами палестинские радикалы из сектора Газа угрожали новыми действиями против Израиля.