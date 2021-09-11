Орбиту МКС увеличили для приёма "Союза МС-19" с Пересильд

Орбиту Международной космической станции подняли для скорого приёма "Союза МС-19". На этом корабле на МКС прибудут актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Первые двое — для съёмки первого художественного фильма в космосе.

"Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-18", — сообщили в "Роскосмосе".

Для изменения орбиты станции на 31 секунду были включены двигатели служебного модуля "Звезда". По предварительным данным, это позволило приподнять МКС над Землёй ещё на 750 метров.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На МКС сейчас семь человек. В том числе это россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимбро и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA.