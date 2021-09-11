Орбиту МКС увеличили для приёма "Союза МС-19" с Пересильд
Актриса сыграет в фильме, впервые по-настоящему снятом в космосе. Для этого вместе с ней летит и режиссёр.
Фото © Twitter / roscosmos
Орбиту Международной космической станции подняли для скорого приёма "Союза МС-19". На этом корабле на МКС прибудут актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Первые двое — для съёмки первого художественного фильма в космосе.
"Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-18", — сообщили в "Роскосмосе".
Для изменения орбиты станции на 31 секунду были включены двигатели служебного модуля "Звезда". По предварительным данным, это позволило приподнять МКС над Землёй ещё на 750 метров.
Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На МКС сейчас семь человек. В том числе это россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимбро и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA.
Напомним, в начале июля на МКС уже отправили оборудование для съёмок уникального фильма "Вызов". Оно весит 13,5 килограмма. Из чего состоит, не уточнялось. Это будет первое в истории кино, по-настоящему снятое на орбите.
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