Талибы пообещали врачам зарплату, равную трём тысячам рублей

Жизненный уровень в Афганистане всё больше снижается, ситуация в стране всё тяжелее, захвативший в стране власть "Талибан"* просит врачей выходить на работу. При этом зарплата, которую обещают медикам, в пересчёте равна трём тысячам рублей в месяц. Об этом сказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Талибы сейчас просят врачей выйти на работу. Насколько мы слышали от этих афганских врачей, они им гарантируют (в пересчёте на наши деньги) три тысячи рублей в месяц зарплату. Ситуация тяжёлая", — сказал Жирнов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Он отметил, что страны Запада заморозили финансовые активы Афганистана. А при прежней власти три четверти бюджета формировалось именно за счёт западной помощи. Посол России делает вывод, что там "жизненный уровень должен упасть в четыре раза".

Ранее Лайф сообщал, что посол РФ сообщил об отсутствии предпосылок к улучшению жизни в Афганистане при талибах. По словам Дмитрия Жирнова, отношение населения к новой власти подрывают усугубляющиеся социальные и экономические проблемы.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.