Талибы пообещали врачам зарплату, равную трём тысячам рублей
По словам посла РФ в Кабуле, ситуация в стране тяжёлая. Запад заморозил финансовые активы, а ранее три четверти бюджета формировалось именно за счёт западной помощи.
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Жизненный уровень в Афганистане всё больше снижается, ситуация в стране всё тяжелее, захвативший в стране власть "Талибан"* просит врачей выходить на работу. При этом зарплата, которую обещают медикам, в пересчёте равна трём тысячам рублей в месяц. Об этом сказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Талибы сейчас просят врачей выйти на работу. Насколько мы слышали от этих афганских врачей, они им гарантируют (в пересчёте на наши деньги) три тысячи рублей в месяц зарплату. Ситуация тяжёлая", — сказал Жирнов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Он отметил, что страны Запада заморозили финансовые активы Афганистана. А при прежней власти три четверти бюджета формировалось именно за счёт западной помощи. Посол России делает вывод, что там "жизненный уровень должен упасть в четыре раза".
Ранее Лайф сообщал, что посол РФ сообщил об отсутствии предпосылок к улучшению жизни в Афганистане при талибах. По словам Дмитрия Жирнова, отношение населения к новой власти подрывают усугубляющиеся социальные и экономические проблемы.
Почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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