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В Москве водитель без прав сбил женщину с ребёнком на тротуаре

Как выяснилось, сидевший за рулём молодой человек ещё и несовершеннолетний.

11 сентября, 20:11

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

В районе Новогиреево 17-летний водитель без прав на автомобиле Toyota Corolla сбил женщину с ребёнком на тротуаре. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы, это случилось в 21:40 на 2-й Владимирской улице у дома № 64.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Женщину и пятилетнего мальчика госпитализировали. Предварительно, у мамы открытая черепно-мозговая травма, у малыша — ушиб брюшной области", — рассказали в ведомстве.

Водителя отправили на медосвидетельствование, чтобы проверить, не был ли он пьян в момент ДТП.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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