"Тратили по 300 млн в день": Байден назвал ошибкой попытки "объединить Афганистан"
Президент США отметил, что "Аль-Каида", которую пытались уничтожить американцы, "уже вернулась".
Джо Байден. Фото © Пресс-служба Белого дома
Президент США Джо Байден считает, что для Соединённых Штатов было ошибкой пытаться объединить Афганистан после достижения главной цели — ликвидации лидера "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена. Сказал об этом лидер Штатов, общаясь с журналистами в городе Шанксвилл. Его высказывания обнародовал телеканал C-Pan.
Байден посетовал, что США тратили на операцию в Афганистане по 300 миллионов долларов в день в течение 20 лет. Но теперь "Аль-Каида", по словам президента США, "уже вернулась в другие места".
"Так в чём же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть "Аль-Каида", и оставлять там свои войска? Да ладно вам", — сказал Байден.
.@POTUS at #Flight93 Memorial: "What's the strategy? Every place where al-Qaeda is we're going to invade and have troops stay there? C'mon."https://t.co/wPrp3EUWkZ pic.twitter.com/45V4vAxte8— CSPAN (@cspan) September 11, 2021
При этом он напомнил, что 70% американцев были за вывод американских сил из Афганистана. Но осталось много недовольных тем, каким образом эти силы выводили.
"Однако трудно объяснить кому-либо, как ещё это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли C-130 и сказали, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолёт, и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси", — заявил Байден.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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