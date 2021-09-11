В ДНР нашли общее в действиях украинских силовиков и террористов ИГИЛ

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала взрыв, прогремевший в субботу на нефтебазе в Донецке, терактом и сравнила способ его совершения с методами, которые применяет террористическая группировка ИГИЛ*.

"Украинские вооружённые формирования продолжают нарушать все существующие мирные договорённости, международное право и понятие о гуманности: только за сегодня было совершено сразу несколько огневых провокаций и действий диверсионного характера. Напомним, что сброс снарядов с БПЛА — это метод, который помимо украинских силовиков широко применяется ещё боевиками ИГИЛ и других террористических группировок", — цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

По словам Никоноровой, украинская сторона совершила намеренную террористическую атаку, целью которой было причинение ущерба не только предприятиям и инфраструктуре республики, но и мирным жителям, поскольку взрыв и пожар в донецком районе представляет серьёзную опасность для проживающих поблизости граждан. Министр призвала страны — гаранты Минских соглашений и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ задействовать все возможные рычаги давления на Украину с целью немедленного прекращения создаваемой Киевом эскалации.

Как отмечается, по версии следствия, причиной взрыва стала детонация боеприпаса, сброшенного с БПЛА. Уничтожено 1300 тонн топлива. Содействовать расследованию этого и других инцидентов, оказать влияние на Украину призвал представителей международной общественности, в частности ОБСЕ, и глава ДНР Денис Пушилин.

"Причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета в кровлю резервуара. На месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотника. Результаты работы спецслужб свидетельствуют, что в очередной раз на территории республики был совершён террористический акт. Украина использует методы ведения войны таких террористических организаций, как "Аль-Каида"*, — отметил Пушилин.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что два мирных жителя республики получили ранения различной степени тяжести во время обстрела украинскими силовиками Докучаевска. По данным СЦКК, ВСУ в субботу выпустили 20 мин калибра 120 мм по посёлку Озеряновка, на западной окраине Горловки, и Докучаевску, кроме того, по посёлку Верхнеторецкое Нижнее вблизи Ясиноватой было выпущено 12 мин калибра 120 мм.

Ранее Лайф сообщал, что секретарь СНБО Украины заявил о возможности захвата Донецка и Луганска.