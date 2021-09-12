Помощник пастора назанимал у прихожан 58 млн и сбежал в Москву

В Москве задержан бывший священнослужитель из ставропольской церкви "Христианская миссия", которая входит в состав Российского объединённого союза христиан веры евангельской. Мужчина четыре года был там помощником пастора, и за это время назанимал у прихожан 58 миллионов рублей.

"Под различными предлогами занимал деньги у жителей края, других регионов и даже стран, используя своё положение и сложившиеся между ним и прихожанами доверительные отношения. В некоторых случаях деньги требовались якобы на развитие бизнеса в сфере общественного питания, в других — на изготовление лекарственных препаратов", — рассказали в ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Доверяя мужчине, прихожане с лёгкой душой отдавали ему деньги — от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей. Накопив приличную сумму, священнослужитель сбежал. Его объявили в федеральный розыск и затем нашли в Москве у родственников.

"Сейчас мужчина доставлен в Ставрополь для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время в городскую полицию поступило 11 заявлений от потерпевших, общая сумма причинённого ущерба составила свыше 58 миллионов рублей", — сообщили в полиции.

Бывший помощник пастора стал фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество". Пока следователи оценивают сумму ущерба, ищут других потерпевших, его отправили под арест.