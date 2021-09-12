Олимпийские медали украли из дома чемпионки Елены Весниной

В Московской области неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Елены Весниной. Среди похищенного в том числе спортивные награды. Об этом рассказала сама теннисистка.

"Мы были с мужем на ужине и вернулись домой. Украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф", — приводит ТАСС слова Весниной.

По её словам, они с мужем забыли включить сигнализацию. Преступники взломали дверь. Точная сумма ущерба ещё не определена. Веснина написала заявление в полицию.