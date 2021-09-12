Неожиданной победой 18-летней британки Эммы Радукану завершился финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Она обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Анни Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

Удивительны несколько фактов. Так, Радукану до сих пор занимала 150-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Противостоявшая ей Фернандес была на 73-й позиции. Проиграв, та расплакалась и заверила, что всё равно гордится собой.

Что касается Радукану, на её счету не было побед в турнирах под эгидой WTA, да и на US Open выступала впервые. Теперь она стала первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, начав с квалификации. А также первой с 1977 года британкой, победившей на турнире Большого шлема. На US Open Радукану не проиграла ни сета.