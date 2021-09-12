Вошла в историю: 18-летняя британка шокировала всех, вдруг выиграв US Open
Низкий рейтинг 150-й ракетки мира позволял начать соревнования только с квалификационного турнира, но это её не остановило.
Фото © Twitter / usopen
Неожиданной победой 18-летней британки Эммы Радукану завершился финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Она обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Анни Фернандес со счётом 6:4, 6:3.
Believe it. pic.twitter.com/eteA3mDYU7— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021
Удивительны несколько фактов. Так, Радукану до сих пор занимала 150-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Противостоявшая ей Фернандес была на 73-й позиции. Проиграв, та расплакалась и заверила, что всё равно гордится собой.
Что касается Радукану, на её счету не было побед в турнирах под эгидой WTA, да и на US Open выступала впервые. Теперь она стала первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, начав с квалификации. А также первой с 1977 года британкой, победившей на турнире Большого шлема. На US Open Радукану не проиграла ни сета.
Ранее Лайф рассказывал ещё об одном историческом событии в теннисе. Американцы впервые за 101 год не выиграли ни одной медали на Олимпиаде в этом виде спорта.
Комментариев: 0