В Киеве заявили, что Украина "в состоянии новой — третьей мировой — войны"
По мнению вице-премьера, семь лет назад мир был един в оценке событий в этой стране, однако затем Россия добилась обратного.
Ольга Стефанишина. Фото © правительство Украины
Украина сейчас фактически находится в условиях третьей мировой войны, но не обычной, а гибридной. Такое мнение выразила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой — третьей мировой — войны, правда гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей", — сказала Стефанишина на форуме YES Brainstorming.
По её мнению, с 2014 года "весь цивилизованный мир" осуждал эту "гибридную войну", но России удалось это единство разрушить. Стефанишина призвала вводить против РФ санкции и применять "другие специальные инструменты". Киев рассчитывает на единство других стран в этом "в борьбе за демократию" Украины.
Ранее президент Эстонии заявила, что Украина "на расстоянии световых лет" от Евросоюза. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что устал от ЕС.
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