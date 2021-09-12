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В Киеве заявили, что Украина "в состоянии новой — третьей мировой — войны"

По мнению вице-премьера, семь лет назад мир был един в оценке событий в этой стране, однако затем Россия добилась обратного.

11 сентября, 23:16
<p>Ольга Стефанишина. Фото © <a href="https://www.kmu.gov.ua/news/olga-stefanishina-proinspektuvala-vidbir-kerivnictva-derzhavnoyi-prikordonnoyi-sluzhbi-ukrayini" target="_blank" rel="noopener noreferrer">правительство Украины</a></p>

Ольга Стефанишина. Фото © правительство Украины

Украина сейчас фактически находится в условиях третьей мировой войны, но не обычной, а гибридной. Такое мнение выразила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой — третьей мировой — войны, правда гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей", — сказала Стефанишина на форуме YES Brainstorming.

По её мнению, с 2014 года "весь цивилизованный мир" осуждал эту "гибридную войну", но России удалось это единство разрушить. Стефанишина призвала вводить против РФ санкции и применять "другие специальные инструменты". Киев рассчитывает на единство других стран в этом "в борьбе за демократию" Украины.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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