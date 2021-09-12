В Киеве заявили, что Украина "в состоянии новой — третьей мировой — войны"

Украина сейчас фактически находится в условиях третьей мировой войны, но не обычной, а гибридной. Такое мнение выразила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой — третьей мировой — войны, правда гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей", — сказала Стефанишина на форуме YES Brainstorming.

По её мнению, с 2014 года "весь цивилизованный мир" осуждал эту "гибридную войну", но России удалось это единство разрушить. Стефанишина призвала вводить против РФ санкции и применять "другие специальные инструменты". Киев рассчитывает на единство других стран в этом "в борьбе за демократию" Украины.