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В Минобороны рассказали, сколько танков армия получит за год

В военном ведомстве отметили, что танковые соединения по-прежнему остаются главной ударной силой сухопутных войск.

11 сентября, 23:35
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Российская армия в этом году получит более 240 танков. Это будут современные и модернизированные боевые машины: Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв".

"Танковые соединения, обладая большой огневой мощью, надёжной бронезащитой и высокой манёвренностью, по-прежнему остаются главной ударной силой сухопутных войск", — заявили в ведомстве.

Первый видящий за горизонтом танк Т-90М испытают на учениях

Первый видящий за горизонтом танк Т-90М испытают на учениях

Сегодня в Вооружённых силах РФ уже в 75-й раз отмечается День танкиста. Праздник был учреждён в 1946 году в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Лайф рассказывал, что японцы восхитились обновлённым российским танком Т-90М "Прорыв". Недавно в войска была поставлена партия модернизированных боевых машин.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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