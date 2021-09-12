В Минобороны рассказали, сколько танков армия получит за год
В военном ведомстве отметили, что танковые соединения по-прежнему остаются главной ударной силой сухопутных войск.
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Российская армия в этом году получит более 240 танков. Это будут современные и модернизированные боевые машины: Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв".
"Танковые соединения, обладая большой огневой мощью, надёжной бронезащитой и высокой манёвренностью, по-прежнему остаются главной ударной силой сухопутных войск", — заявили в ведомстве.
Сегодня в Вооружённых силах РФ уже в 75-й раз отмечается День танкиста. Праздник был учреждён в 1946 году в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Ранее Лайф рассказывал, что японцы восхитились обновлённым российским танком Т-90М "Прорыв". Недавно в войска была поставлена партия модернизированных боевых машин.
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