Врач развенчала миф о безвредности пива для женщин
По словам медика, разницы в восприятии этого напитка организмами представителей разного пола нет.
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Наличие в пиве фитоэстрогенов — полезных для женского организма веществ — это миф, отличий во влиянии напитка на организм по половому признаку нет. Об этом рассказала врач Суна Исакова.
"Фитоэстрогены обладают низкой активностью у человека, их содержание в пиве мало, и они частично разрушаются в желудке", — пояснила медик в интервью порталу "Лента.ру".
Прежде она отмечала, что пенный напиток может привести к образованию пивного живота, который, в свою очередь, может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и кратковременной остановки дыхания во сне.
Ранее Лайф писал, что россиян предупредили об опасности разливного пива. Если хранить напиток при неправильной температуре, то в нём из-за брожения будут активно развиваться микроорганизмы, что при употреблении приведёт к интоксикации.
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