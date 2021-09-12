Врач развенчала миф о безвредности пива для женщин

Наличие в пиве фитоэстрогенов — полезных для женского организма веществ — это миф, отличий во влиянии напитка на организм по половому признаку нет. Об этом рассказала врач Суна Исакова.

"Фитоэстрогены обладают низкой активностью у человека, их содержание в пиве мало, и они частично разрушаются в желудке", — пояснила медик в интервью порталу "Лента.ру".

Прежде она отмечала, что пенный напиток может привести к образованию пивного живота, который, в свою очередь, может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и кратковременной остановки дыхания во сне.