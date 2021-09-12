Врач рассказала о самых надёжных тестах на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения считает тесты на основе ОТ-ПЦР золотым стандартом для выявления CoViD-19 у человека. Данный метод является основным, но есть ещё LAMP-тестирование. Об этом рассказала заместитель медицинского директора группы компаний "Медси" по лабораторной диагностике Ольга Калачёва.

По её словам, технология ОТ-ПЦР подходит для крупных лабораторий и требует высококвалифицированного персонала. Метод LAMP же лучший выбор при тестировании в максимально сжатые сроки.

"Технология схожа с методом ПЦР, однако сам процесс амплификации нуклеиновой кислоты происходит при постоянной температуре. Такая особенность позволяет сократить время проведения и реакции амплификации с пяти до двух часов. Эти методы позволяют установить, выделяет ли человек вирус в данный момент", — пояснила Калачёва в интервью агентству "Прайм".

По её словам, чувствительность тест-систем 99%. Соответственно, бывают ложноотрицательные результаты. Калачёва считает, что главная причина этого — несоблюдение технологии исследования, некорректно взятый мазок.