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Врач рассказала о самых надёжных тестах на коронавирус

Впрочем, стопроцентную достоверность они дать не могут. По мнению медика, препятствует тому нарушение технологии.

12 сентября, 00:23

Фото © Pexels

Всемирная организация здравоохранения считает тесты на основе ОТ-ПЦР золотым стандартом для выявления CoViD-19 у человека. Данный метод является основным, но есть ещё LAMP-тестирование. Об этом рассказала заместитель медицинского директора группы компаний "Медси" по лабораторной диагностике Ольга Калачёва.

По её словам, технология ОТ-ПЦР подходит для крупных лабораторий и требует высококвалифицированного персонала. Метод LAMP же лучший выбор при тестировании в максимально сжатые сроки.

"Технология схожа с методом ПЦР, однако сам процесс амплификации нуклеиновой кислоты происходит при постоянной температуре. Такая особенность позволяет сократить время проведения и реакции амплификации с пяти до двух часов. Эти методы позволяют установить, выделяет ли человек вирус в данный момент", — пояснила Калачёва в интервью агентству "Прайм".

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По её словам, чувствительность тест-систем 99%. Соответственно, бывают ложноотрицательные результаты. Калачёва считает, что главная причина этого — несоблюдение технологии исследования, некорректно взятый мазок.

А ранее в Минздраве рассказали, как повлияли мутации коронавируса на точность тестов. Подчёркивалось, что все российские системы проверки прошли испытания и отвечают требованиям эффективности и безопасности.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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