Гориллы массово заразились коронавирусом в американском зоопарке

У горилл в зоопарке Атланты обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Такие симптомы, как насморк, лёгкий кашель и потеря аппетита, появились у 20 приматов. 13 тестов дали положительный результат на коронавирус. Как пишет The Guardian, животных мог заразить смотритель, несмотря на то что он был в защитном костюме и не проявлял признаков болезни.

"Бригады дежурных очень внимательно следят за пострадавшими гориллами и надеются, что они полностью выздоровеют. Они получают наилучшую медицинскую помощь, и мы готовы предоставить дополнительную, если в этом возникнет необходимость", — сказал Сэм Ривера, DVM, старший директор отдела здоровья животных.

Особенное внимание уделяется 60-летнему самцу Оззи. Он может более других быть подвержен риску осложнений. Позже, когда животные выздоровеют, их планируется привить специальной вакциной Zoetis. В ближайшие дни препарат получат и другие обитатели зоопарка, в том числе орангутаны, суматранские тигры, африканские львы и дымчатый леопард.