Гориллы массово заразились коронавирусом в американском зоопарке
Предполагается, что все они подхватили болезнь от смотрителя. Особенные опасения у сотрудников вызывает здоровье 60-летнего примата Оззи.
Фото © Зоопарк в Атланте
У горилл в зоопарке Атланты обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Такие симптомы, как насморк, лёгкий кашель и потеря аппетита, появились у 20 приматов. 13 тестов дали положительный результат на коронавирус. Как пишет The Guardian, животных мог заразить смотритель, несмотря на то что он был в защитном костюме и не проявлял признаков болезни.
"Бригады дежурных очень внимательно следят за пострадавшими гориллами и надеются, что они полностью выздоровеют. Они получают наилучшую медицинскую помощь, и мы готовы предоставить дополнительную, если в этом возникнет необходимость", — сказал Сэм Ривера, DVM, старший директор отдела здоровья животных.
Особенное внимание уделяется 60-летнему самцу Оззи. Он может более других быть подвержен риску осложнений. Позже, когда животные выздоровеют, их планируется привить специальной вакциной Zoetis. В ближайшие дни препарат получат и другие обитатели зоопарка, в том числе орангутаны, суматранские тигры, африканские львы и дымчатый леопард.
Как сообщал Лайф, ранее учёные зафиксировали самую быструю передачу ковида от человека к животному — всего через 10 дней после инфицирования хозяев.
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