Связывающую Сахалин с материком паромную переправу временно закрыли

На Сахалине приняли решение приостановить работу паромной переправы Ванино – Холмск, связывающей остров с материком. Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, причиной стала непогода.

"С 10:30 (02:30 мск) 12 сентября паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", — говорится в сообщении ведомства.

Работу переправы возобновят, когда позволит погода. А пока в регионе в силе экстренное предупреждение. Синоптики сообщали о сильном дожде. В некоторых местностях ожидается резкий подъём уровня воды.