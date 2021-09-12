Связывающую Сахалин с материком паромную переправу временно закрыли
Ливни вызвали в регионе наводнения и сход селей. Последствия удара стихии ликвидируют круглые сутки.
Фото © ТАСС / Максим Фёдоров
На Сахалине приняли решение приостановить работу паромной переправы Ванино – Холмск, связывающей остров с материком. Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, причиной стала непогода.
"С 10:30 (02:30 мск) 12 сентября паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", — говорится в сообщении ведомства.
Работу переправы возобновят, когда позволит погода. А пока в регионе в силе экстренное предупреждение. Синоптики сообщали о сильном дожде. В некоторых местностях ожидается резкий подъём уровня воды.
Лайф рассказывал, что в одном из районов острова сошло более двадцати селей. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
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