НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Связывающую Сахалин с материком паромную переправу временно закрыли

Ливни вызвали в регионе наводнения и сход селей. Последствия удара стихии ликвидируют круглые сутки.

12 сентября, 02:54
<p>Фото © ТАСС / Максим Фёдоров</p>

Фото © ТАСС / Максим Фёдоров

На Сахалине приняли решение приостановить работу паромной переправы Ванино – Холмск, связывающей остров с материком. Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, причиной стала непогода.

"С 10:30 (02:30 мск) 12 сентября паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", — говорится в сообщении ведомства.

Работу переправы возобновят, когда позволит погода. А пока в регионе в силе экстренное предупреждение. Синоптики сообщали о сильном дожде. В некоторых местностях ожидается резкий подъём уровня воды.

Наводнения в регионах Дальнего Востока признали ЧС федерального уровня

Наводнения в регионах Дальнего Востока признали ЧС федерального уровня

Лайф рассказывал, что в одном из районов острова сошло более двадцати селей. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1