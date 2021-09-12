Около 20 селей сошли в Сахалинской области из-за ливней

Около 20 селей сошли в Макаровском районе на Сахалине из-за обильных дождей. Наибольший удар стихии пришёлся также по территории Углегорского и Поронайского районов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Как сообщают местные власти, удалось предотвратить разрушение плотины водохранилища на ручье Худозава, которое обеспечивает водой жителей Макарова. Откачка воды шла всю ночь. Водоснабжение нарушено селевыми сходами. Необходимо добраться до водозаборной трубы, чтобы расчистить её или заменить. Сейчас чаша водохранилища практически осушена — это позволит определить, насколько пострадали элементы плотины.

"Сегодня начнём завозить щебень, которым планируем укрепить стенки плотины. Параллельно с этим обследуем все сооружения системы водоснабжения, расчищаем трубы", — рассказал и.о. главы макаровской администрации Сергей Фертиков.

Организован подвоз питьевой и технической воды жителям Южно-Сахалинска, Поронайского и Смирныховского городских округов. Пенсионерам, маломобильным людям доставляют продукты. Школы в Макарове 13 сентября не будут работать. В Поронайске произошло подтопление дорог на двух перекрёстках, также вода добралась до дома и четырёх придомовых территорий частного сектора. В Углегорском районе из-за непогоды нарушено электроснабжение — упало три опоры ЛЭП.