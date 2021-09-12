Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* во лжи.

"Они сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам уехать свободно. И об инклюзивном и представительном правительстве. Но они лгут", — приводит слова министра агентство Reuters.

Этим министр и объяснил отказ Парижа признавать новое афганское правительство, а также неготовность иметь с талибами какие-либо отношения.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.