НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Они лгут": Во Франции объяснили отказ признавать правительство талибов

Ранее президент Эмманюэль Макрон рассказал об уроке, который Западу преподнёс Афганистан. Его суть в том, что демократию нельзя навязать.

12 сентября, 01:10
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* во лжи.

"Они сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам уехать свободно. И об инклюзивном и представительном правительстве. Но они лгут", — приводит слова министра агентство Reuters.

Этим министр и объяснил отказ Парижа признавать новое афганское правительство, а также неготовность иметь с талибами какие-либо отношения.

Макрон рассказал, какой урок Афганистан преподал политикам

Макрон рассказал, какой урок Афганистан преподал политикам

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1