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"Дань памяти в свете": Два мощных луча-символа ударили в небо над Нью-Йорком

Двадцать лет назад жертвами серии терактов стали тысячи человек. На месте рухнувших небоскрёбов теперь мемориал.

12 сентября, 00:52
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NYPDnews/status/1436829728170774529" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NYPDnews</a></p>

Фото © Twitter / NYPDnews

В Нью-Йорке вечером 11 сентября в небо ударили два очень мощных световых луча. Они будут гореть до рассвета, символизируя две уничтоженные в 2001 году башни Всемирного торгового центра.

Акцию назвали "Дань памяти в свете". Её приурочили к 20-летию той страшной трагедии. Световые колонны видны за десятки километров, о чём американцы сообщают в социальных сетях. Задействовано 44 мощных прожектора.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек.

Незапланированный таран: Американские СМИ рассказали неизвестные подробности о терактах 11 сентября

Незапланированный таран: Американские СМИ рассказали неизвестные подробности о терактах 11 сентября

Ранее в США заявили о попытке теракта "в стиле 11 сентября". Злоумышленник планировал угнать самолёт и врезаться в самое высокое здание в одном из крупных городов страны.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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