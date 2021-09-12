В Нью-Йорке вечером 11 сентября в небо ударили два очень мощных световых луча. Они будут гореть до рассвета, символизируя две уничтоженные в 2001 году башни Всемирного торгового центра.

Stunning view in lower #Manhattan this evening to mark a very sad occasion. #September11th pic.twitter.com/OKOHvigYiY — Joe Duncan (@JoeDuncanNYCSGP) September 11, 2021

Акцию назвали "Дань памяти в свете". Её приурочили к 20-летию той страшной трагедии. Световые колонны видны за десятки километров, о чём американцы сообщают в социальных сетях. Задействовано 44 мощных прожектора.

Nearly 3,000 people died in Manhattan, at the Pentagon and in a Pennsylvania field on September 11, 2001.



A day of sober remembrance to those who lost their lives, to their families and to all the heroes who risked their own lives helping to save others. 💔 #NeverForget pic.twitter.com/wPi6T1GNx0 — Louise (@1Louise75) September 11, 2021

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек.