СМИ узнали, куда перекинут из Узбекистана спасшихся бегством афганских лётчиков

Лётчиков, которые после прихода радикального движения "Талибан"* к власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолётах и вертолётах афганских ВВС, перебросят на американскую военную базу уже в эти выходные. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Как отмечается, такое соглашение было достигнуто между США и Узбекистаном. До этого талибы оказывали давление на Ташкент с требованием, чтобы пилотов выдали Кабулу.

"Эти пилоты должны вернуться в свою страну, страна нуждается в них", — заявил представитель талибов Сухаил Шахин, пишет издание.

По данным газеты, сами бежавшие пилоты не верят в обещанную талибами амнистию, переживают за безопасность — свою и родных. Как пишет газета, в Узбекистане в общей сложности 585 афганских лётчиков, членов экипажей и их родственников. Пока известно, что все они "вылетят на военную базу США в Дохе", но о дальнейшем маршруте не говорится. Также в стране находится 46 афганских военных самолётов и вертолётов, их дальнейшая судьба остаётся неясной. Как пишет газета, скорее всего, отклика на призыв талибов вернуть воздушные суда в Афганистан со стороны США не будет.

Ранее Лайф сообщал, что эвакуированные из Афганистана беженцы привезли в США корь. Переселенцы помещены на карантин. Медики устанавливают, с кем они контактировали.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.