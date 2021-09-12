СМИ узнали, куда перекинут из Узбекистана спасшихся бегством афганских лётчиков
Отмечается, что в этой стране почти 585 членов экипажей и их родственников. Там же 46 афганских военных самолётов и вертолётов.
Фото © Flickr / US Air Force
Лётчиков, которые после прихода радикального движения "Талибан"* к власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолётах и вертолётах афганских ВВС, перебросят на американскую военную базу уже в эти выходные. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Как отмечается, такое соглашение было достигнуто между США и Узбекистаном. До этого талибы оказывали давление на Ташкент с требованием, чтобы пилотов выдали Кабулу.
"Эти пилоты должны вернуться в свою страну, страна нуждается в них", — заявил представитель талибов Сухаил Шахин, пишет издание.
По данным газеты, сами бежавшие пилоты не верят в обещанную талибами амнистию, переживают за безопасность — свою и родных. Как пишет газета, в Узбекистане в общей сложности 585 афганских лётчиков, членов экипажей и их родственников. Пока известно, что все они "вылетят на военную базу США в Дохе", но о дальнейшем маршруте не говорится. Также в стране находится 46 афганских военных самолётов и вертолётов, их дальнейшая судьба остаётся неясной. Как пишет газета, скорее всего, отклика на призыв талибов вернуть воздушные суда в Афганистан со стороны США не будет.
Ранее Лайф сообщал, что эвакуированные из Афганистана беженцы привезли в США корь. Переселенцы помещены на карантин. Медики устанавливают, с кем они контактировали.
Почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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