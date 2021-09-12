Как мошенники чаще всего выманивают у россиян деньги, рассказали в МВД

Метод убеждения стал основным оружием мошенников в выманивании денег у россиян. Преступники по телефону представляются сотрудниками банков, узнают личные и финансовые данные "клиентов", чтобы перевести их сбережения. Такую тенденцию отметили в пресс-службе МВД РФ.

"Из наиболее распространённых видов IT-хищений, характерных для РФ, можно выделить совершённые под видом сотрудника банка путём оформления от имени клиента (жертвы) онлайн-заявки на получение кредита с использованием полученных реквизитов банковских карт, паролей из CMC-сообщений с последующим выводом поступивших на счёт потерпевшего денежных средств на подконтрольные счета злоумышленников", — приводит ТАСС комментарий ведомства.

Ещё один способ мошенничества — требование перевести деньги на так называемые резервные счета для "спасения" средств. Для этого телефонные преступники представляются сотрудниками как банков, так и правоохранительных органов.

Третий метод — направлять в банки распоряжения о перечислении денег на подконтрольные аферистам счета. Клиент о таком запросе в банк может ничего не знать.

Как рассказали в МВД, всего за семь месяцев этого года было зарегистрировано почти 320 тысяч IT-преступлений. Более трети из них совершены посредством телефона.