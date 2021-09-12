Полиция Капитолия завершила проверку действий своих сотрудников во время защиты зданий Конгресса США от январского штурма. Подразделение рекомендовало дисциплинарные взыскания в отношении шести полицейских. Об этом говорится в заявлении на сайте структуры.

Там отмечается, что изначально проверка была начата в отношении 29 полицейских, шестеро были отстранены от работы. В итоге такое же количество нарушений и было выявлено.