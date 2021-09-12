Один увлёкся селфи: Шесть полицейских решено наказать за неподобающую защиту Капитолия от штурма
Число подозреваемых в погонах сильно сократилось по ходу проверки. Но и виновные отделаются лишь взысканием.
Фото © ТАСС / AP
Полиция Капитолия завершила проверку действий своих сотрудников во время защиты зданий Конгресса США от январского штурма. Подразделение рекомендовало дисциплинарные взыскания в отношении шести полицейских. Об этом говорится в заявлении на сайте структуры.
Там отмечается, что изначально проверка была начата в отношении 29 полицейских, шестеро были отстранены от работы. В итоге такое же количество нарушений и было выявлено.
Телеканал CNN ранее рассказывал о претензиях к двум стражам порядка. Так, один из них во время защиты здания конгресса от штурма делал селфи с участниками акции протеста. А другой надел головной убор с лозунгом Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" и давал протестующим рекомендации, куда направиться.
Напомним, 6 января сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.
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