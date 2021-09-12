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"Начались панические атаки": Макеева объяснила, почему оказалась в больнице

На прошлой неделе звезду пришлось экстренно госпитализировать. Сегодня она "с мешком таблеток" спешит на сцену.

12 сентября, 02:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTrEN1Ws0ZS/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">makeevan</a></p>

Фото © Instagram / makeevan

Актриса Анастасия Макеева заявила, что её нервная система не выдержала преследования со стороны журналистов. По её словам, по этой причине она оказалась в больнице. Но не прошло и недели, как знаменитость спешит к публике на сцену "с мешком лекарств".

"На фоне нервного срыва начались панические атаки и случился острый приступ панкреатита. Обострение купировали, и, конечно, мне доктор сказал, что мне необходимо лежать в больнице ещё дней 10, но жизнь никто не отменял. И мужа моего мне жалко,что ночевал под окнами больницы в машине", — написала звезда на своих страницах в соцсетях.

Артистка призналась, что не в первый раз выйдет на сцену в критическом состоянии. Но надеется встретить "преданные и благодарные глаза зрителя" в зале — а это лучшее снадобье для больной звезды.

"Я в больнице, ребёнок без сна": Анастасия Макеева рассказала о пережитом нервном срыве

"Я в больнице, ребёнок без сна": Анастасия Макеева рассказала о пережитом нервном срыве

Ранее Лайф сообщал, что Макееву экстренно госпитализировали. По словам супруга артистки Романа Малькова, она находилась под капельницей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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