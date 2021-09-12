На прошлой неделе звезду пришлось экстренно госпитализировать. Сегодня она "с мешком таблеток" спешит на сцену.

Актриса Анастасия Макеева заявила, что её нервная система не выдержала преследования со стороны журналистов. По её словам, по этой причине она оказалась в больнице. Но не прошло и недели, как знаменитость спешит к публике на сцену "с мешком лекарств".

"На фоне нервного срыва начались панические атаки и случился острый приступ панкреатита. Обострение купировали, и, конечно, мне доктор сказал, что мне необходимо лежать в больнице ещё дней 10, но жизнь никто не отменял. И мужа моего мне жалко,что ночевал под окнами больницы в машине", — написала звезда на своих страницах в соцсетях.

Артистка призналась, что не в первый раз выйдет на сцену в критическом состоянии. Но надеется встретить "преданные и благодарные глаза зрителя" в зале — а это лучшее снадобье для больной звезды.