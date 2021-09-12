Актриса Анастасия Макеева заявила, что её нервная система не выдержала преследования со стороны журналистов. По её словам, по этой причине она оказалась в больнице. Но не прошло и недели, как знаменитость спешит к публике на сцену "с мешком лекарств".

"На фоне нервного срыва начались панические атаки и случился острый приступ панкреатита. Обострение купировали, и, конечно, мне доктор сказал, что мне необходимо лежать в больнице ещё дней 10, но жизнь никто не отменял. И мужа моего мне жалко,что ночевал под окнами больницы в машине", — написала звезда на своих страницах в соцсетях.

Артистка призналась, что не в первый раз выйдет на сцену в критическом состоянии. Но надеется встретить "преданные и благодарные глаза зрителя" в зале — а это лучшее снадобье для больной звезды.