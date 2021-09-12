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ФБР рассекретило документ о терактах 11 сентября

Он касается расследования терактов 20-летней давности, эпизода о возможной связи саудовских дипломата и шпиона с исполнителями атаки на США.

12 сентября, 03:00
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Федеральное бюро расследований США во исполнение указа президента Джо Байдена начало публиковать прежде секретные документы о терактах 11 сентября 2001 года. Первый из них обнародован на сайте ведомства.

"Этот материал публикуется в рамках исполнительного указа, подписанного 3 сентября 2021 года, касающегося обзора на предмет рассекречивания некоторых документов, относящихся к террористическим атакам 11 сентября 2001 года", — отметили в ведомстве.

Документ относится к 2016 году. В нём говорится о работе ФБР по раскрытию предполагаемых связей саудовского дипломата и, возможно, саудовского шпиона с двумя исполнителями теракта 2001 года. В опубликованной версии документа много правок.

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Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек.

Ранее в США заявили о попытке теракта "в стиле 11 сентября". Злоумышленник планировал угнать самолёт и врезаться в самое высокое здание в одном из крупных городов страны.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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