ФБР рассекретило документ о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований США во исполнение указа президента Джо Байдена начало публиковать прежде секретные документы о терактах 11 сентября 2001 года. Первый из них обнародован на сайте ведомства.

"Этот материал публикуется в рамках исполнительного указа, подписанного 3 сентября 2021 года, касающегося обзора на предмет рассекречивания некоторых документов, относящихся к террористическим атакам 11 сентября 2001 года", — отметили в ведомстве.

Документ относится к 2016 году. В нём говорится о работе ФБР по раскрытию предполагаемых связей саудовского дипломата и, возможно, саудовского шпиона с двумя исполнителями теракта 2001 года. В опубликованной версии документа много правок.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек.