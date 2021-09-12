Академик предположил, когда россияне смогут расстаться с масками

Россияне смогут расстаться с защитными масками как средством профилактики CoViD-19 уже к Новому году, но при одном условии — массовом соблюдении санитарных ограничений сейчас. Такое мнение выразил эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

"Думаю, в сентябре нам нужно постараться, несмотря на уменьшение числа новых случаев заболевания, больше носить маски, стараться соблюдать дистанцию, потому что сейчас съезжаются люди из разных регионов, иногда из других стран приезжают. Всё это может увеличить риск передачи коронавируса, в том числе каких-то новых штаммов. Я думаю, что маски нужно носить по крайней мере до Нового года", — сказал Покровский в интервью радио Sputnik.

Он напомнил, что заболеть можно даже с прививкой, хоть и в более лёгкой форме. К тому же даже при обширной вакцинации останется прослойка людей, которые восприимчивы к коронавирусу, его циркуляция может сохраниться.

Академик привёл в пример опыт Японии, где маски в транспорте и общественных местах — нормальное явление, особенно в холодное время года. Защиту органов дыхания Вадим Покровский называл наиболее эффективным методом остановить распространение коронавируса.