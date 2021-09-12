В Майами болельщики спасли кота-акробата, сорвавшегося с крыши стадиона

В Майами футбольные болельщики спасли кота, сорвавшегося с крыши стадиона. Видео © Twitter/Hollywood

Весьма необычный случай произошёл на одном из матчей по американскому футболу в Майами. На крыше стадиона внезапно появился кот, который вскоре сорвался вниз, но, к счастью, животное спасли болельщики.

Увидев, что четырёхлапый каскадёр вот-вот сорвётся, люди растянули национальный флаг, на который и приземлилось животное. После этого весь стадион разразился ликованием. Так, под бурные овации фанаты подняли кота над головой, повторив сцену из мультфильма "Король Лев".

Однако перепуганное животное не оценило такой жест и лишь расцарапало спасителям руки, после чего вырвалось и убежало.



