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В Майами болельщики спасли кота-акробата, сорвавшегося с крыши стадиона

Люди, заметив животное в беде, не растерялись и растянули национальный флаг, на который четырёхлапый каскадёр приземлился. Однако в ответ перепуганный пушистик "отблагодарил" спасителей царапинами.

12 сентября, 07:15

В Майами футбольные болельщики спасли кота, сорвавшегося с крыши стадиона. Видео © Twitter/Hollywood

Весьма необычный случай произошёл на одном из матчей по американскому футболу в Майами. На крыше стадиона внезапно появился кот, который вскоре сорвался вниз, но, к счастью, животное спасли болельщики.

Увидев, что четырёхлапый каскадёр вот-вот сорвётся, люди растянули национальный флаг, на который и приземлилось животное. После этого весь стадион разразился ликованием. Так, под бурные овации фанаты подняли кота над головой, повторив сцену из мультфильма "Король Лев".

В Сочи прохожие спасли собаку, которая не могла выбраться из реки

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Однако перепуганное животное не оценило такой жест и лишь расцарапало спасителям руки, после чего вырвалось и убежало.

Ранее Лайф рассказывал, как под Кемеровом альпинист снял пса со скалы высотой в девятиэтажку. Пока собака маялась на крутом обрыве, её преданно ждала другая четырёхлапая. Услышавшая жалобный вой животных очевидица не смогла остаться в стороне.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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