В Госдуме назвали способ увеличить зарплату медикам в два раза
Депутат Михаил Щапов считает, что высокие налоги для определённого ряда граждан помогут решить проблему. По его словам, обязательные выплаты смогут давать более одного триллиона рублей в год.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Введение прогрессивной системы налогообложения может поспособствовать увеличению зарплаты медицинским работникам в два раза. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов. По его словам, у него и коллег уже есть "конкретные предложения" по запуску такой инициативы.
"Мера даст более одного триллиона рублей в год, что позволит, например, поднять в два раза зарплату всем медработникам в стране", — приводит Ura.ru слова парламентария.
Законодатель предлагает установить минимальный налоговый платёж в размере 382 тысячи рублей в год и 18% от суммы, превышающей три миллиона рублей, для тех, кто получает от трёх до десяти миллионов рублей в год. Таких граждан в России, по словам Щапова, почти 450 тысяч.
Что касается тех, кто зарабатывает свыше десяти миллионов рублей в год, то депутат считает, что они должны платить 1,642 миллиона рублей в год и 25% от суммы зарплаты. Парламентарий отмечает, что в общей сложности число граждан с таким доходом составляет порядка 35 тысяч человек.
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