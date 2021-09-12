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Опубликовано 12 сентября 2021, 09:22

В Госдуме назвали способ увеличить зарплату медикам в два раза

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Депутат Михаил Щапов считает, что высокие налоги для определённого ряда граждан помогут решить проблему. По его словам, обязательные выплаты смогут давать более одного триллиона рублей в год.

Введение прогрессивной системы налогообложения может поспособствовать увеличению зарплаты медицинским работникам в два раза. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов. По его словам, у него и коллег уже есть "конкретные предложения" по запуску такой инициативы.

"Мера даст более одного триллиона рублей в год, что позволит, например, поднять в два раза зарплату всем медработникам в стране", — приводит Ura.ru слова парламентария.

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Законодатель предлагает установить минимальный налоговый платёж в размере 382 тысячи рублей в год и 18% от суммы, превышающей три миллиона рублей, для тех, кто получает от трёх до десяти миллионов рублей в год. Таких граждан в России, по словам Щапова, почти 450 тысяч.

Что касается тех, кто зарабатывает свыше десяти миллионов рублей в год, то депутат считает, что они должны платить 1,642 миллиона рублей в год и 25% от суммы зарплаты. Парламентарий отмечает, что в общей сложности число граждан с таким доходом составляет порядка 35 тысяч человек.

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А ранее опрос показал, сколько россиян недовольны своей зарплатой. При этом удовлетворение трудоустройством чаще отмечали работники промышленности, транспорта и IT-сферы.

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Наталья Исакова
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