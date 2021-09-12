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В Чите вертолёт экстренно сел на воду

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Следователи проводят доследственную проверку по факту произошедшего.

12 сентября, 05:23
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/zapsibsut?w=wall-130187044_1314" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Восточное межрегиональное СУТ СК России</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Восточное межрегиональное СУТ СК России

В Чите вертолёт Robinson R-44 экстренно сел на воду. Инцидент произошёл утром 12 сентября на реке Чистинке в Железнодорожном районе города. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

"На борту вертолёта находился командир воздушного судна и пассажир, которые при посадке не пострадали. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что экстренная посадка была совершена из-за неисправности приборов. В МЧС добавили, что вертолёт не упал, а приземлился по точке навигации, которая была введена некорректно. Из-за этого винтокрылая машина села в труднодоступном месте и взлететь не может. В ближайшие несколько часов летательный аппарат либо поднимется в небо, либо его перевезут на место, с которого он сможет это сделать. Об этом сообщает издание Чита.ру.

Ранее Лайф рассказывал, что летевший из Турции во Владивосток лайнер экстренно сел в Красноярске. Никто из пассажиров не пострадал, сейчас они ожидают резервный борт, перевозчик предоставил клиентам горячее питание и воду.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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