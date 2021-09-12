В Чите вертолёт экстренно сел на воду

В Чите вертолёт Robinson R-44 экстренно сел на воду. Инцидент произошёл утром 12 сентября на реке Чистинке в Железнодорожном районе города. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

"На борту вертолёта находился командир воздушного судна и пассажир, которые при посадке не пострадали. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Уточняется, что экстренная посадка была совершена из-за неисправности приборов. В МЧС добавили, что вертолёт не упал, а приземлился по точке навигации, которая была введена некорректно. Из-за этого винтокрылая машина села в труднодоступном месте и взлететь не может. В ближайшие несколько часов летательный аппарат либо поднимется в небо, либо его перевезут на место, с которого он сможет это сделать. Об этом сообщает издание Чита.ру.