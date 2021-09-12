На Украине призвали переходить на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что выступает за полный отказ от кириллицы в стране. Как передаёт "Укринформ", он назвал это "фундаментальной вещью".

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей — что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", — сказал Данилов.

Ещё одно его предложение в языковой сфере — введение в стране двуязычия, причём вторым, по мнению секретаря СНБО, надо сделать английский.

"Если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все", — уверен Данилов.