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На Украине призвали переходить на латиницу

По мнению секретаря СНБО, в детских садах и школах должен обязательно преподаваться английский, его нужно сделать вторым языком в стране.

12 сентября, 04:21
<p>Фото © СНБО Украины</p>

Фото © СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что выступает за полный отказ от кириллицы в стране. Как передаёт "Укринформ", он назвал это "фундаментальной вещью".

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей — что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", — сказал Данилов.

Ещё одно его предложение в языковой сфере — введение в стране двуязычия, причём вторым, по мнению секретаря СНБО, надо сделать английский.

"Если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все", — уверен Данилов.

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Пожилым он готов сделать скидку на возраст, а вот в детсадах и школах, полагает чиновник, изучение английского должно быть обязательным.

Напомним, летом 2019 года на Украине вступил в силу закон об исключительном пользовании украинским языком во всех сферах жизни. В прошлом учебном году все русскоязычные школы перешли на украинский как язык преподавания. А 14 июля текущего года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного признан конституционным. Такое решение было принято на пленарном заседании Большой палаты Конституционного суда Украины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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