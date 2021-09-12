Известная телеведущая скончалась в Екатеринбурге в возрасте 43 лет

Фото © Свердловское областное телевидение

В Екатеринбурге в возрасте 43 лет скончалась известная в регионе журналистка, телеведущая Анастасия Анисимова. Она продолжительное время боролась с болезнью.

"После продолжительной болезни ушла из жизни наша коллега, известный журналист и телеведущая Анастасия Анисимова", — говорится в сообщении Департамента информационной политики Правительства Свердловской области.

Там отметили, что многие жители региона знали Анастасию как лицо "Областного телевидения". Она вела программы "Кабинет министров", "Территория права", "Четвёртая власть" и другие. В журналистике работала с 2001 года. С 2015-го возглавляла PR-отдел "Облкоммунэнерго", с 2019-го работала в Избирательной комиссии Свердловской области, а в этом году перешла в департамент областного кабмина.

"Настя была настоящим высококлассным профессионалом. Талантливая, всегда полная энергии, сил, любви к жизни и к своему делу, обладающая уникальными знаниями и острым умом", — добавили в этом ведомстве.