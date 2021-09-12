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Apple обнаружила в своих смартфонах новую уязвимость

Информация об этом неучтённом ранее несовершенстве срочно была размещена на сайте компании.

12 сентября, 03:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Компания Apple обнаружила, что воздействие сильных вибраций, к примеру из-за двигателя мотоцикла, может негативно сказаться на работе камеры iPhone, если крепить смартфон на руль и шасси такого транспортного средства.

"Воздействие на ваш iPhone вибраций высокой амплитуды в определённых частотных диапазонах, особенно тех, которые генерируются двигателями мотоциклов большой мощности, может ухудшить производительность системы камер", — сообщается в обновлённых рекомендациях на сайте Apple.

Компания отмечает, что может испортиться система оптической стабилизации изображения и автофокусировка с обратной связью, которые доступны на iPhone. "Долгосрочное прямое воздействие высокоамплитудных колебаний в определённых частотных диапазонах может ухудшить производительность этих систем", — предупреждает производитель. Большая вибрация передаётся через шасси и руль, поэтому к ним крепить устройство лучше не стоит.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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