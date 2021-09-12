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"Что случилось с Сергеем?": Трамп назвал российского боксёра фантастическим

Из-за положительного допинг-теста россиянина организаторы отменили бой, хотя сам спортсмен пишет, что специально ничего не применял.

12 сентября, 03:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRoVf-GgV2e/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Ковалёв</a></p>

Фото © Instagram / Сергей Ковалёв

Экс-президент США Дональд Трамп выступил в качестве комментатора серии боёв во Флориде и назвал фантастическим российского боксёра Сергея Ковалёва. Во время обсуждения мексиканца Канело Альвареса, который в 2019 году нокаутировал россиянина, Трамп поинтересовался у напарников судьбой спортсмена.

"А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим? Что случилось с Сергеем, где он?" — спросил Трамп у коллег.

Как пишет сам экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв у себя на странице в "Инстаграме", в начале года должен был пройти поединок, однако из-за положительного допинг-теста россиянина организаторы отменили бой. Боксёр утверждает, что он не принимал препараты специально: "Слава богу, всё позади, и я возвращаюсь к своей боксёрской карьере".

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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