Экс-президент США Дональд Трамп выступил в качестве комментатора серии боёв во Флориде и назвал фантастическим российского боксёра Сергея Ковалёва. Во время обсуждения мексиканца Канело Альвареса, который в 2019 году нокаутировал россиянина, Трамп поинтересовался у напарников судьбой спортсмена.

"А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим? Что случилось с Сергеем, где он?" — спросил Трамп у коллег.

Как пишет сам экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв у себя на странице в "Инстаграме", в начале года должен был пройти поединок, однако из-за положительного допинг-теста россиянина организаторы отменили бой. Боксёр утверждает, что он не принимал препараты специально: "Слава богу, всё позади, и я возвращаюсь к своей боксёрской карьере".