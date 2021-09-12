На Украине пожаловались на "очень дорогой" газ

Украина вынуждена закупать газ по "очень высокой цене". Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он добавил, что страна всё же продолжает закупки ради энергетической безопасности.

"Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом, и, несмотря на высокие цены, импортируем газ на Украину", — сказал Витренко во время форума YES Brainstorming.

Как утверждает глава "Нафтогаза", в данный момент в подземных хранилищах (ПГХ) Украины накоплено почти 19 миллиардов кубометров газа. То есть превышен установленный правительством план с показателем в 17 миллиардов к началу отопительного сезона. Также это больше показателей прошлого года.

"Мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев", — пообещал Витренко.