Очень быстрый нокаут: Белфорт справился с легендарным Холифилдом в первом же раунде
У 58-летнего бойца был шанс избежать такого поражения. Но он вышел на ринг вместо Оскара Де Ла Хойя, который попал в больницу с ковидом.
Эвандер Холифилд. Фото © Twitter / holyfield
58-летний американец Эвандер Холифилд потерпел поражение от 44-летнего бразильца Витора Белфорта в ходе боя в Голливуде. Поединок завершился техническим нокаутом уже в первом раунде.
Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 12, 2021
(via @OmarESPN) pic.twitter.com/wlR89gCjJC
Для бывшего чемпиона UFC Белфорта это был всего второй поединок в боксёрской карьере. Холифилд же не выступал на ринге с 2011 года.
Напомним, изначально на ринг вместе с Белфортом должен был выйти мексиканец Оскар Де Ла Хойя, однако он был госпитализирован с коронавирусом.
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