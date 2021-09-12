Очень быстрый нокаут: Белфорт справился с легендарным Холифилдом в первом же раунде

У 58-летнего бойца был шанс избежать такого поражения. Но он вышел на ринг вместо Оскара Де Ла Хойя, который попал в больницу с ковидом.