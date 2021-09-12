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Очень быстрый нокаут: Белфорт справился с легендарным Холифилдом в первом же раунде

У 58-летнего бойца был шанс избежать такого поражения. Но он вышел на ринг вместо Оскара Де Ла Хойя, который попал в больницу с ковидом.

12 сентября, 04:47
<p>Эвандер Холифилд. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/holyfield/status/1333431603079618561/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">holyfield</a></p>

Эвандер Холифилд. Фото © Twitter / holyfield

58-летний американец Эвандер Холифилд потерпел поражение от 44-летнего бразильца Витора Белфорта в ходе боя в Голливуде. Поединок завершился техническим нокаутом уже в первом раунде.

Для бывшего чемпиона UFC Белфорта это был всего второй поединок в боксёрской карьере. Холифилд же не выступал на ринге с 2011 года.

Большие деньги и Трамп-комментатор: Зачем Холифилд и другие легенды бокса возвращаются на ринг

Большие деньги и Трамп-комментатор: Зачем Холифилд и другие легенды бокса возвращаются на ринг

Напомним, изначально на ринг вместе с Белфортом должен был выйти мексиканец Оскар Де Ла Хойя, однако он был госпитализирован с коронавирусом.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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