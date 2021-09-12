"Не скучаю по России": Как не добившийся успеха в Италии Кокорин пьёт пиво после матчей и надеется на карьеру в Европе Россиянин переехал на Апеннины в январе. С тех пор он выходил на поле лишь четыре раза, не отметившись результативными действиями. 11 сентября, 21:40 Фото © ФК "Фиорентина"

Александра Кокорина многократно называли одним из самых талантливых нападающих России. О нём комплиментарно высказывались знаменитые тренеры Фабио Капелло и Роберто Манчини. Игрок побеждал в чемпионате России, Кубке и Суперкубке страны. Футболиста трижды объявляли лучшим игроком сезона на своей позиции. Со 105 забитыми голами во всех турнирах он является членом престижного клуба Григория Федотова. В составе сборной России форвард забил 12 голов в 47 матчах, сыграв на трёх крупных турнирах — Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016. Сейчас он выступает в одном из самых популярных клубов Италии — "Фиорентине".

Казалось бы, о чём ещё можно мечтать? На самом же деле при всём обилии достижений при упоминании Кокорина в первую очередь в голове всплывают словосочетания "загубленный талант" и "неиспользованные возможности". Стоит ли говорить, что он мог бы добиться большего, если бы скандалы и неприятности обходили его стороной. Но что есть, то есть.

В Италии пока не складывается

За "Фиорентину" Александр выступает с января 2021 года. Он перешёл в итальянский клуб из московского "Спартака" за 4,5 миллиона евро. Его контракт с "фиалками" рассчитан до 30 июня 2024 года. Россиянин дебютировал в чемпионате Италии в матче против миланского "Интера" (0:2), выйдя на замену во втором тайме. За всё проведённое на поле время он коснулся мяча лишь девять раз, получив не самую лучшую прессу. Местные журналисты назвали форварда деревянным, не готовым к игре на высоком уровне.

С тех пор Кокорин так и не смог стать футболистом основного состава "Фиорентины". В конце июля он забил первый гол за команду, заработав и реализовав пенальти в матче против "Левико Терме" из четвёртого дивизиона. Правда, всё это происходило всего лишь в товарищеской встрече. Всего нападающий провёл за флорентийцев четыре официальных матча, не отметившись результативными действиями. В нынешнем сезоне он все три матча — против "Ромы" (1:3) и "Торино" (2:1) в чемпионате Италии и с "Козенцей" (4:0) в первом раунде Кубка страны — просидел на скамейке запасных.

Перед началом сезона СМИ писали, что Кокорин может покинуть "Фиорентину". Сообщалось, что итальянский клуб готов отпустить бывшего игрока сборной России, но хотел бы получить за него адекватную сумму. К 30-летнему футболисту проявляли интерес клубы из России и с Ближнего Востока. Впрочем, в итальянском клубе эту информацию опровергли, заявив, что рассчитывают на россиянина.

— Мы ничего не слышали о предложениях по Кокорину. Итальянская пресса каждый час пишет о трансферном рынке, и мы обычно не комментируем подобного рода сообщения. На данный момент Александр — игрок "Фиорентины". Тренерский штаб рассчитывает на него. На последней пресс-конференции у главного тренера спрашивали о Кокорине — он не сказал ни одного негативного слова в адрес игрока, — отметил пресс-атташе "фиалок" Лука Ди Франческо.

Отдавать в аренду не стали

Уже в начале сентября появилась информация, что "Фиорентина" пытается отдать Кокорина в аренду одному из турецких клубов. Сообщалось, что итальянский клуб даже готов платить половину зарплаты футболиста. Но и это оказалось ложной тревогой. Как минимум до января россиянин останется во Флоренции. В клубе на него рассчитывают как на сменщика основного центрального нападающего серба Душана Влаховича.

Как только будущее Кокорина в "Фиорентине" определилось, он тут же дал большое интервью клубному сайту. В нём он, в частности, заявил, что после матчей может позволить себе выпить пива, но к водке относится строго отрицательно.

— Я люблю пиво, но не крепкий алкоголь. После игры могу иногда выпить пива. Но водку я не люблю. Многие думают, что в России все предпочитают водку, но это не так. Конечно, если тебе нравится водка, ты её пьешь — не имеет значения, русский ты или итальянец, — глубокомысленно заявил футболист.

Также россиянин поставил себе задачу выиграть в составе "Фиорентины" какой-нибудь трофей. Он считает, что 13-е место, которое команда заняла по итогам прошлого сезона, не отражает её реальную силу.

— Хотел бы выиграть трофей с "Фиорентиной". В некоторых играх прошлого сезона мы играли хорошо, но не везло с пенальти и удалениями. Не считаю, что наше место в турнирной таблице отражало реальное положение дел. Мы должны нацеливаться на выход в еврокубки или на победу в Кубке Италии, — рассуждает форвард.

Не стоит повторять предыдущих ошибок

Кокорин не сомневается, что ненависть к нему связана с тем, что он зарабатывает большие деньги. Из-за этого его мельчайшая ошибка становится гигантской проблемой. По словам нападающего, известность налагает на футболистов и других медийных персон ограничения, которых лишены обычные люди.

— К слову, если вы пойдёте в ресторан после неудачного матча, и кто-нибудь вас сфотографирует, это неминуемо приведёт к огромным проблемам. Таковы правила игры — не только для спортсменов, но и для всех известных людей. Футболисты обязаны понимать, как всё это работает, — объяснил Кокорин.

Здесь будет уместным напомнить, что самые громкие скандалы с участием форварда происходили как раз после его посещений кафе и ресторанов. После завершения неудачного для сборной России Евро-2016 в "Ютубе" появилось видео из клуба в Монте-Карло с участием Кокорина и его бывшего партнёра по национальной команде Павла Мамаева. На записи видно, как официантки выносят в зал несколько десятков бутылок с шампанским. Общая стоимость заказанного алкоголя превышала 250 тысяч евро. Позднее Кокорин подтвердил, что они с Мамаевым присутствовали в клубе, но заявил, что шампанское не заказывали.

В мае 2019 года Кокорин со своим братом Кириллом, Мамаевым и их знакомым Александром Протасовицким были приговорены к тюремному заключению за драки в центре Москвы. По версии следствия, они на парковке возле гостиницы "Пекин" напали на Виталия Соловчука, личного водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. После этого в кафе "Кофемания" футболисты избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. В результате нападения у Соловчука и Пака диагностировали черепно-мозговые травмы.

Вернуться в РПЛ не тянет

Кроме того, Кокорин рассказал, что не скучает по России и хочет посетить как можно больше городов Европы.

— Я не скучаю по России, потому что жил там много лет. Я родился в 600 км от Москвы, в маленьком городе. После начала карьеры уехал в Москву. В 15 лет снова переехал. Я не скучаю, потому что пожил во многих красивых российских городах. Сейчас я хочу посмотреть европейские города, — подчеркнул футболист.

Фото © ФК "Фиорентина"

Примечательно, что бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци видит у Кокорина неплохие перспективы в "Фиорентине". По его словам, в связи с уходом из клуба знаменитого француза Франка Рибери в основном составе образовалось свободное место, и его вполне может занять россиянин.

— Если ушёл Рибери, значит, появляется место в стартовом составе, на которое можно претендовать. Надеюсь, у Кокорина получится — во Флоренции от него ожидают многого, — сказал чемпион мира 2006 года.

Остаётся только пожелать, чтобы у Кокорина действительно сложилась карьера в Италии. При должном отношении к тренировкам ему обязательно предоставят шанс проявить себя на поле. Обретя стабильное место в стартовом составе "Фиорентины", форвард расчистит себе дорогу и в сборную России. Было бы крайне любопытно снова увидеть его вместе с Фёдором Смоловым в атаке национальной команды.

Авторы Роман Фейгин