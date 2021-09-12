Юрист рассказал, что делать в случае покупки некачественного товара

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал, как нужно действовать в случае покупки некачественного товара. Советами он поделился в беседе с RT. Специалист отметил, что в ситуации с непродовольственными товарами всё достаточно просто и понятно: можно потребовать замены на товар той же марки и модели или на товар другой марки и модели с перерасчётом цены. Кроме того, покупатель также может потребовать незамедлительного и бесплатного устранения недостатков купленного товара или, если чинил сам, возмещения расходов. Также остаётся вариант полностью отказаться от сделки, вернуть товар и потребовать возврата денег.

А в ситуации с продовольственными товарами всё немного сложнее. Они, как правило, возврату и обмену не подлежат в связи с тем, что после нарушения заводской или иной упаковки затруднительно однозначно определить, пользовался покупатель ими или нет.

"Если дело касается продовольственных товаров и покупатель желает убедиться в их надлежащем качестве, то делать это надо прямо в магазине... Только так можно добиться возврата денег или обмена сомнительной продукции. Но если вы вынесли товар из магазина и через некоторое время вернулись с претензиями, то этот поход, скорее всего, не увенчается ничем, кроме потраченного времени и нервов", — рассказал юрист.

При этом Соловьёв отметил, что способ "восстановить справедливость и наказать недобросовестных продавцов" всё же есть. По его словам, покупатель может взять некачественный товар вместе с чеком и отдать его на экспертизу, с результатами которой можно обращаться с претензией в торговую точку или её головную организацию. Если это не поможет, то стоит пойти в региональную торговую инспекцию, а затем — в суд, где можно будет взыскать не только материальный, но и моральный ущерб. Однако, как подчеркнул специалист, это небыстрый и непростой путь.