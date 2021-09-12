Юрист рассказал, что делать в случае покупки некачественного товара
Специалист отметил, что с продовольственными товарами ситуация немного сложнее, однако и здесь можно добиться своего.
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Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал, как нужно действовать в случае покупки некачественного товара. Советами он поделился в беседе с RT. Специалист отметил, что в ситуации с непродовольственными товарами всё достаточно просто и понятно: можно потребовать замены на товар той же марки и модели или на товар другой марки и модели с перерасчётом цены. Кроме того, покупатель также может потребовать незамедлительного и бесплатного устранения недостатков купленного товара или, если чинил сам, возмещения расходов. Также остаётся вариант полностью отказаться от сделки, вернуть товар и потребовать возврата денег.
А в ситуации с продовольственными товарами всё немного сложнее. Они, как правило, возврату и обмену не подлежат в связи с тем, что после нарушения заводской или иной упаковки затруднительно однозначно определить, пользовался покупатель ими или нет.
"Если дело касается продовольственных товаров и покупатель желает убедиться в их надлежащем качестве, то делать это надо прямо в магазине... Только так можно добиться возврата денег или обмена сомнительной продукции. Но если вы вынесли товар из магазина и через некоторое время вернулись с претензиями, то этот поход, скорее всего, не увенчается ничем, кроме потраченного времени и нервов", — рассказал юрист.
При этом Соловьёв отметил, что способ "восстановить справедливость и наказать недобросовестных продавцов" всё же есть. По его словам, покупатель может взять некачественный товар вместе с чеком и отдать его на экспертизу, с результатами которой можно обращаться с претензией в торговую точку или её головную организацию. Если это не поможет, то стоит пойти в региональную торговую инспекцию, а затем — в суд, где можно будет взыскать не только материальный, но и моральный ущерб. Однако, как подчеркнул специалист, это небыстрый и непростой путь.
Юрист добавил, что сегодня более уместно говорить о соблюдении довольно простых правил, которые помогут избежать покупки некачественных продуктов и товаров. Так, не нужно приобретать продукцию с истёкшим сроком годности, особенно если она состоит из нескольких ингредиентов (салаты, ассорти, наборы). Из своей корзины также необходимо выложить товары с нарушенной упаковкой и продукты, требующие особых условий хранения в местах, где отсутствует соответствующее оборудование. Не стоит покупать продовольственные товары в местах прохождения туристических потоков, а также в стихийно организовавшихся местах торговли.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, вероятно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Роспотребнадзор пока не выявил связи между смертельным отравлением бабушки и внучки и состоянием их соседей, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Состояние третьей пострадавшей (матери девочки), которая ела арбуз, тем временем стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.
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