Один человек погиб при столкновении судов у берегов Японии

Один человек погиб, ещё один пропал без вести при столкновении сухогруза "21 Морияма Мару" (498 тонн) и небольшого судна у берегов Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, инцидент произошёл вблизи бухты Сасебо на юго-западе страны. В результате происшествия меньшее судно перевернулось. Одного из трёх членов его экипажа спасателям удалось вытащить на берег, у него диагностированы травмы.

Сейчас на месте столкновения ведутся поиски пропавшего. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.