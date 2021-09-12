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Один человек погиб при столкновении судов у берегов Японии

Одного из трёх членов экипажа спасателям удалось вытащить на берег. Сейчас на месте происшествия ведутся поиски ещё одного пропавшего.

12 сентября, 06:50

Фото © Pixabay

Один человек погиб, ещё один пропал без вести при столкновении сухогруза "21 Морияма Мару" (498 тонн) и небольшого судна у берегов Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, инцидент произошёл вблизи бухты Сасебо на юго-западе страны. В результате происшествия меньшее судно перевернулось. Одного из трёх членов его экипажа спасателям удалось вытащить на берег, у него диагностированы травмы.

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Сейчас на месте столкновения ведутся поиски пропавшего. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф рассказывал, что в Перу 20 человек погибли и 50 пропали без вести из-за столкновения судов. Трагический инцидент произошёл в связи с плохой видимостью в условиях сильного тумана.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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