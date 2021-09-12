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Атомная подлодка "Орёл" на учениях в Баренцевом море выстрелила "Гранитом" по надводной цели

По оценке командования, экипаж судна благополучно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий уровень профессионализма.

12 сентября, 07:30
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) "Орёл" в рамках учений выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" по надводной цели в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Стрельба противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника", — говорится в релизе.

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Уточняется, что цель располагалась на дистанции свыше 100 километров от точки пуска ракеты. По оценке командования, экипаж подлодки благополучно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий уровень профессионализма.

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В пресс-службе добавили, что военные учения в Баренцевом море проходят под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

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Ранее сообщалось, что в России и Белоруссии начались масштабные учения "Запад-2021", в которых также принимают участие и представители других стран, например Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Манёвры завершатся 16 сентября.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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