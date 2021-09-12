Атомная подлодка "Орёл" на учениях в Баренцевом море выстрелила "Гранитом" по надводной цели
По оценке командования, экипаж судна благополучно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий уровень профессионализма.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Российская атомная подводная лодка (АПЛ) "Орёл" в рамках учений выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" по надводной цели в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
"Стрельба противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника", — говорится в релизе.
Уточняется, что цель располагалась на дистанции свыше 100 километров от точки пуска ракеты. По оценке командования, экипаж подлодки благополучно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий уровень профессионализма.
В пресс-службе добавили, что военные учения в Баренцевом море проходят под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.
Ранее сообщалось, что в России и Белоруссии начались масштабные учения "Запад-2021", в которых также принимают участие и представители других стран, например Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Манёвры завершатся 16 сентября.
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