Аналитики подсчитали среднюю стоимость рекламных публикаций в Instagram

Многие блогеры активно зарабатывают через социальные сети, в частности "Инстаграм", а стоимость рекламных публикаций достигает нескольких сотен тысяч рублей. По данным аналитической компании Yoloco, мужчины при этом получают доход больше, чем женщины, передаёт РБК.

Как отмечают авторы исследования, связано это с их меньшим количеством, что приводит к дисбалансу спроса и предложения. Обычный блогер-мужчина в среднем за рекламу берёт 9,5 тысячи рублей, в то время как женщина — 7,5 тысячи. У топовых же блогеров разница много ощутимее — 173 тысячи рублей у мужчин и 118 тысяч у женщин соответственно. Однако есть и исключения — среди крупных авторов с аудиторией более миллиона подписчиков женщины получают за рекламу больше на 20%. Специалисты связывают это с большим количеством "блогеров-мамочек" в этом сегменте.

По географии лидирует Санкт-Петербург, где стоимость постов в среднем дороже Москвы на 13% (173 тысячи против 150 тысяч). А пользователи с верифицированным аккаунтом могут запросить за рекламу в 10,5 раза больше, чем блогеры без синей галочки. Зачастую это связано с тем, что они — значимые персоны или публичные личности. Самые высокооплачиваемые блогеры как раз из этой категории — актёры, продюсеры и шоумены с более чем двумя миллионами подписчиков получают за одно рекламное сообщение в среднем 200 тысяч рублей. То же наблюдается и у крупных авторов с аудиторией в один–два миллиона подписчиков, среди которых много юмористов и стендап-комиков. А вот низкий доход почти во всех категориях имеют авторы, пишущие о стиле, одежде и моде, а также диетологи, врачи и ведущие семейные блоги про детей.