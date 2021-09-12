Володин счёл высказывания Зеленского о войне с Россией опасными для стран ЕС
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Спикер Госдумы призвал лидера Незалежной думать о мире, дружбе и развитии отношений, а не о якобы угрожающих странам военных действиях.
Лидерам Евросоюза стоит обратить внимание на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией, ведь они крайне опасны для европейских стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов? Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее на Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасштабную войну", — написал он в телеграм-канале.
По мнению Володина, которое разделяют его коллеги по нижней палате парламента, между русскими и украинцами не должно быть пропасти, о которой говорит лидер Незалежной, ведь у нас общие история, культура и вера.
"Так сложилась жизнь, что живём сегодня в разных государствах. Но мы один народ, оказавшийся разделённым волею таких политиков, как Зеленский", — продолжил Володин.
Спикер Госдумы заметил, что Зеленский такими высказываниями показывает нежелание налаживать нормальные отношения с Россией, а у украинцев проблем с таким президентом будет ещё больше в дополнение к тем, с которыми им уже пришлось столкнуться. Он призвал думать о мире, дружбе и развитии отношений, а не о войне, это нужно понимать, даже "если всю жизнь привык шутить и играть роли", ведь любая война в современных условиях, уточнил Володин, приведёт к уничтожению целых стран.
Напомним, о риске полномасштабной войны с Россией Владимир Зеленский заявил в ходе форума YES Brainstorming, добавив, что в случае такого развития событий больше "не будет существовать соседства РФ, Украины, Белоруссии". В Кремле уже ответили, что "не хотят предаваться апокалиптическим ожиданиям". В Совфеде назвали Незалежную маленькой замухрышкой и посмеялись над высказываниями украинского лидера.