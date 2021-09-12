Володин счёл высказывания Зеленского о войне с Россией опасными для стран ЕС

Спикер Госдумы призвал лидера Незалежной думать о мире, дружбе и развитии отношений, а не о якобы угрожающих странам военных действиях.

Лидерам Евросоюза стоит обратить внимание на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией, ведь они крайне опасны для европейских стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов? Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее на Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасштабную войну", — написал он в телеграм-канале.

По мнению Володина, которое разделяют его коллеги по нижней палате парламента, между русскими и украинцами не должно быть пропасти, о которой говорит лидер Незалежной, ведь у нас общие история, культура и вера.

"Так сложилась жизнь, что живём сегодня в разных государствах. Но мы один народ, оказавшийся разделённым волею таких политиков, как Зеленский", — продолжил Володин.