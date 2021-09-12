В Xiaomi прокомментировали сообщения о блокировке смартфонов в Крыму

В китайской компании Xiaomi заявили, что к ним не поступало жалоб о блокировке их смартфонов на территории Европы и стран СНГ. Об этом представители организации сообщили на своей странице в "Фейсбуке" .

При этом в этой же социальной сети многие пользователи начали оставлять сообщения об ограничении использования устройств производителя в некоторых регионах, в том числе в Крыму.

Ранее СМИ сообщали, что Xiaomi блокирует работу своих смартфонов в некоторых странах — на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и частично в России — в Крыму. Так, спустя несколько дней после покупки нового устройства на экране якобы появляется сообщение о том, что политика компании запрещает продажу продукта на этой территории. В Роспотребнадзоре в свою очередь сообщили, что не получали каких-либо жалоб на блокировку смартфонов Xiaomi на территории Крыма.