Американский дипломат раскрыл план действий против "Северного потока – 2"
Он объяснил финансовыми выгодами соглашение между Штатами и ФРГ, позволяющее проложить газопровод без дополнительных ограничительных мер против его строителей.
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Если Россия будет использовать "Северный поток – 2" в качестве оружия, то США совместно с ФРГ будут действовать против газопровода. Об этом заявил американский дипломат Курт Волкер.
Он отметил, что его высказывания на форуме YES Brainstorming в Киеве про то, что США ведут борьбу против "Северного потока – 2", являются не более чем словами. Однако дипломат заявил, что Соединённые Штаты "действительно должны что-то делать" с точки зрения безопасности. Он указал, что Москва якобы пытается влиять на Европу с помощью голубого топлива и это грозит Киеву.
"Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине", — приводит издание "Главред Украина" слова американского дипломата.
Волкер также добавил, что Соединённые Штаты и Германия должны соотносить "Северный поток – 2" и вопрос безопасности Украины и Европы. Поэтому, если Россия решит использовать газ как оружие, последуют серьёзные действия, заверил Волкер.
Ранее в Германии перечислили три препятствия для запуска "Северного потока — 2". Этому мешает процесс сертификации газопровода, директива Евросоюза и предстоящие выборы в ФРГ.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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