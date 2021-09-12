Американский дипломат раскрыл план действий против "Северного потока – 2"

Если Россия будет использовать "Северный поток – 2" в качестве оружия, то США совместно с ФРГ будут действовать против газопровода. Об этом заявил американский дипломат Курт Волкер.

Он отметил, что его высказывания на форуме YES Brainstorming в Киеве про то, что США ведут борьбу против "Северного потока – 2", являются не более чем словами. Однако дипломат заявил, что Соединённые Штаты "действительно должны что-то делать" с точки зрения безопасности. Он указал, что Москва якобы пытается влиять на Европу с помощью голубого топлива и это грозит Киеву.

"Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине", — приводит издание "Главред Украина" слова американского дипломата.

Волкер также добавил, что Соединённые Штаты и Германия должны соотносить "Северный поток – 2" и вопрос безопасности Украины и Европы. Поэтому, если Россия решит использовать газ как оружие, последуют серьёзные действия, заверил Волкер.