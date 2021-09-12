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Уголовное дело возбуждено после кражи олимпийских медалей у теннисистки Весниной

Сумма ущерба пока не известна. Правоохранители также выясняют, сколько всего было грабителей. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

12 сентября, 08:19
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи медалей из дома теннисистки Елены Весниной, которая является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро и серебряной призёркой Игр в Токио.

"Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража")", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

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Собеседник агентства отметил, что сумма ущерба пока не установлена. Кроме того, правоохранители выясняют, сколько всего было грабителей. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Напомним, о краже сообщила сама Веснина. Она рассказала, что злоумышленники пробрались в дом, когда она вместе с супругом отправилась на ужин, забыв включить сигнализацию. Кроме спортивных наград похищены также драгоценности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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