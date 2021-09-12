Уголовное дело возбуждено после кражи олимпийских медалей у теннисистки Весниной

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи медалей из дома теннисистки Елены Весниной, которая является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро и серебряной призёркой Игр в Токио.

"Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража")", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Собеседник агентства отметил, что сумма ущерба пока не установлена. Кроме того, правоохранители выясняют, сколько всего было грабителей. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.