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В России за сутки выявили 18 554 новых случая коронавируса

От болезни вылечилось 14 497 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 6 389 657.

12 сентября, 08:54
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В России за минувшие сутки выявлено 18 554 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 7,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 14 497 человек, скончалось 788. Прирост новых случаев инфицирования в относительном выражении составил 0,26%. Больше всего их выявлено в Санкт-Петербурге (1597), Москве (1592) и Подмосковье (718).

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 7 140 070 случаев заражения CoViD-19.

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"За весь период выписано по выздоровлении в России 6 389 657 человек. За весь период в России умерло 192 749 человек", — отмечается в сообщении штаба.

Ранее Лайф писал, что в Китае обнаружили новый эпицентр заражения ковидом. Всего в стране за последние сутки зарегистрировали 46 новых случаев инфицирования. При этом 26 заболевших прибыли из-за рубежа.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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