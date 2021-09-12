Лукашенко рассказал о новых рисках и вызовах на западе Союзного государства
Созданная на учениях "Запад-2021" обстановка позволяет совершенствовать навыки в ведении совместных боевых действий при отражении враждебности, заметил белорусский лидер.
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Белорусско-российские учения "Запад-2021" проходят на фоне непрекращающихся агрессивных выпадов со стороны Запада в отношении Белоруссии и России. Об этом заявил президент соседней республики Александр Лукашенко.
"Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств — членов ОДКБ", — сказал Лукашенко на награждении военнослужащих после завершившегося первого этапа совместных манёвров.
Президент также назвал учения одним из важнейших мероприятий подготовки вооружённых сил, проводящейся на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада. А созданная учебная обстановка позволяет совершенствовать навыки в ведении совместных боевых действий при отражении враждебности, заметил белорусский лидер.
А ранее в Минске заявили, что встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла максимально результативно. Напомним, в ходе переговоров в Кремле лидеры двух стран согласовали все 28 программ по Союзному государству. По словам белорусского лидера, интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер и нацелена на повышение уровня благосостояния народов двух стран.
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