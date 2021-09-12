Лукашенко рассказал о новых рисках и вызовах на западе Союзного государства

Белорусско-российские учения "Запад-2021" проходят на фоне непрекращающихся агрессивных выпадов со стороны Запада в отношении Белоруссии и России. Об этом заявил президент соседней республики Александр Лукашенко.

"Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств — членов ОДКБ", — сказал Лукашенко на награждении военнослужащих после завершившегося первого этапа совместных манёвров.