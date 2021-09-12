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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за опасности появления смерчей над морем

Сейчас все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям города рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды.

12 сентября, 09:59
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца дня 12 сентября из-за опасности формирования смерчей над морем на участке Магри — Весёлое. Об этом сообщается на сайте администрации города, а также на сайте регионального управления МЧС России.

"Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды", — уточнили власти города.

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В свою очередь в МЧС посоветовали оставаться по возможности в помещениях. А если сильный ветер застал на улице, лучше укрыться в подземных переходах и подъездах зданий. Во время бушующей стихии не рекомендуется стоять около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий. Это же касается и линий электропередачи.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается резкое похолодание. В частности, в Москве с 15 сентября будет облачно, прогнозируются небольшие осадки.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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