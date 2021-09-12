Федун пообщался с болельщиками "Спартака" после победного матча с "Химками"

Сама встреча продолжалась более часа, а участие в ней также принял генеральный директор Евгений Мележиков. В ходе общения обсуждались и спортивные, и другие темы, в том числе и удобство сервиса на стадионе. Добавим, что в клубе пообещали делать такие встречи регулярными.