НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Федун пообщался с болельщиками "Спартака" после победного матча с "Химками"

При этом по ходу встречи фанаты выражали своё недовольство действиями руководства клуба.

12 сентября, 09:40
<p>Фото © ТАСС/Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС/Егор Алеев

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун встретился с болельщиками после матча с "Химками". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Сама встреча продолжалась более часа, а участие в ней также принял генеральный директор Евгений Мележиков. В ходе общения обсуждались и спортивные, и другие темы, в том числе и удобство сервиса на стадионе. Добавим, что в клубе пообещали делать такие встречи регулярными.

"Спартак" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

"Спартак" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

Отметим, что по ходу вчерашнего матча с "Химками" болельщики "Спартака" выражали недовольство действиями руководства клуба, а также поддержали наставника красно-белых Руя Виторию.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Спартак" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

вчера в 17:53

Бригада арбитров из Польши обслужит матч между "Челси" и "Зенитом" в Лиге чемпионов

сегодня в 09:10

Встреча Путина и Лукашенко прошла максимально результативно, заявили в Минске

сегодня в 09:33

Погибшим при обрушении лестницы в заброшке в Москве оказался блогер Дима Верт

сегодня в 09:27

Современную защиту для танков проверили на взрыв, выстрелив в неё пулей крупного калибра

сегодня в 09:19

Новости партнеров

Layer 1