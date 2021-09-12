Федун пообщался с болельщиками "Спартака" после победного матча с "Химками"
При этом по ходу встречи фанаты выражали своё недовольство действиями руководства клуба.
Фото © ТАСС/Егор Алеев
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун встретился с болельщиками после матча с "Химками". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Сама встреча продолжалась более часа, а участие в ней также принял генеральный директор Евгений Мележиков. В ходе общения обсуждались и спортивные, и другие темы, в том числе и удобство сервиса на стадионе. Добавим, что в клубе пообещали делать такие встречи регулярными.
Отметим, что по ходу вчерашнего матча с "Химками" болельщики "Спартака" выражали недовольство действиями руководства клуба, а также поддержали наставника красно-белых Руя Виторию.
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