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Бригада арбитров из Польши обслужит матч между "Челси" и "Зенитом" в Лиге чемпионов

Встреча состоится 14 сентября в Лондоне. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

12 сентября, 09:10
<p>Фото © ТАСС / Андрей Шрамко</p>

Фото © ТАСС / Андрей Шрамко

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Челси" и петербургским "Зенитом" обслужит польская бригада арбитров во главе с Бартошом Франковски. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут Марчин Бонек и Якуб Винклер, резервным арбитром матча станет Кшиштоф Якубик. При этом на VAR будут работать представители Германии и Италии — Марко Фриц и Марко ди Белло.

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Добавим, что встреча между "Челси" и "Зенитом" состоится 14 сентября на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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