Бригада арбитров из Польши обслужит матч между "Челси" и "Зенитом" в Лиге чемпионов

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Челси" и петербургским "Зенитом" обслужит польская бригада арбитров во главе с Бартошом Франковски. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут Марчин Бонек и Якуб Винклер, резервным арбитром матча станет Кшиштоф Якубик. При этом на VAR будут работать представители Германии и Италии — Марко Фриц и Марко ди Белло.